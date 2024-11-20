Латвия продлила поддержку украинских беженцев на 2025 год: что изменится

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции утвердила поправки к закону о поддержке украинских беженцев, предусматривающих продление государственной помощи еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Общий бюджет поддержки в 2024 году составит 65 миллионов евро.

Продолжение финансовой помощи включает:

Компенсацию расходов на проживание и питание уязвимых категорий населения.

Возмещение расходов на медицинские препараты.

Разовую кризисную помощь, которая вырастет до 377 евро (16 437 грн) для взрослого (+34 евро, что составляет 1482 грн) и до 264 евро (11 510 грн) для ребенка (+24 евро, что равно 1046 грн).

Кроме этого, вместо двух лет украинцы будут получать разрешение на временное проживание в Латвии на три года.

Также сообщается, что дети от 7 лет будут иметь право на социальные гарантии до 19 лет.

Отмечается, что украинские медики и фармацевты, работающие в Латвии более трех лет, должны подтвердить знание латвийского языка на уровне В1.

Также известно, что проездные документы, срок действия которых истек, будут оставаться в Латвии до 28 февраля 2026 года.

Поправки направлены на понижение административной нагрузки и повышение эффективности помощи. В Министерстве социальной защиты уверяют, что все дополнительные расходы муниципалитетов будут компенсированы государством.

Напомним, что в Риге в этом году был открыт центр размещения новых беженцев из Украины