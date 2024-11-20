ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия продлила поддержку украинских беженцев на 2025 год: что изменится

Среда 20 ноября 2024 19:12
UA EN RU
Латвия продлила поддержку украинских беженцев на 2025 год: что изменится Фото: беженцы из Украины (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции утвердила поправки к закону о поддержке украинских беженцев, предусматривающих продление государственной помощи еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Общий бюджет поддержки в 2024 году составит 65 миллионов евро.

Продолжение финансовой помощи включает:

  • Компенсацию расходов на проживание и питание уязвимых категорий населения.
  • Возмещение расходов на медицинские препараты.
  • Разовую кризисную помощь, которая вырастет до 377 евро (16 437 грн) для взрослого (+34 евро, что составляет 1482 грн) и до 264 евро (11 510 грн) для ребенка (+24 евро, что равно 1046 грн).

Кроме этого, вместо двух лет украинцы будут получать разрешение на временное проживание в Латвии на три года.

Также сообщается, что дети от 7 лет будут иметь право на социальные гарантии до 19 лет.

Отмечается, что украинские медики и фармацевты, работающие в Латвии более трех лет, должны подтвердить знание латвийского языка на уровне В1.

Также известно, что проездные документы, срок действия которых истек, будут оставаться в Латвии до 28 февраля 2026 года.

Поправки направлены на понижение административной нагрузки и повышение эффективности помощи. В Министерстве социальной защиты уверяют, что все дополнительные расходы муниципалитетов будут компенсированы государством.

Напомним, что в Риге в этом году был открыт центр размещения новых беженцев из Украины

Как относятся к украинским беженцам в Латвии - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
NEWS
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте