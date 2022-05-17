На Зміїному війська РФ намагаються підняти з дна потоплені катери, - Генштаб

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. У районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

У харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. На Слов'янському напрямку війська РФ намагаються відновити наступ.

У Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню і застосовує авіацію. На Лиманському напрямку російська армія вела наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Віскріва, успіху не мав. На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам'янка, успіху також не мали. На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку Вугледара, також без успіхів.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.