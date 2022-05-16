ЗСУ за день збили штурмовик Су-25, три безпілотники і крилату ракету армії РФ

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ за минулий день здійснила понад 10 літаковильотів для ураження наземних цілей противника. Зокрема, завдано масованого вогневого удару по пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збитий штурмовик Су-25 російської армії та ворожа крилата ракета. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ за добу знищені щонайменше три БПЛА "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що загальні втрати російської армії в Україні склали понад 27700 військових і 165 вертольотів. За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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