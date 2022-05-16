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ЗСУ за день збили штурмовик Су-25, три безпілотники і крилату ракету армії РФ

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 23:29
ЗСУ за день збили штурмовик Су-25, три безпілотники і крилату ракету армії РФ Збитий літак РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ за минулий день здійснила понад 10 літаковильотів для ураження наземних цілей противника. Зокрема, завдано масованого вогневого удару по пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збитий штурмовик Су-25 російської армії та ворожа крилата ракета. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ за добу знищені щонайменше три БПЛА "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що загальні втрати російської армії в Україні склали понад 27700 військових і 165 вертольотів. За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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