Испугались дронов? В Москве заметили еще одну систему ПВО

Сообщается, что система ПВО находится у конечной остановки автобуса №420 возле станции метро.

Отметим, что станция метро "Саларьево" в Москве находится примерно в 23 км от Красной площади.

Напомним, ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий.

Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

Кроме того, накануне россияне сообщали о "неизвестных" атаках беспилотников.

В частности, на этот момент уже известно о БПЛА, которые были отмечены над Адыгеей, Туапсе, Белгородом, Брянском, Санкт-Петербургом и под Москвой.

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