Спросите Пригожина. Зеленский призвал мир не пытаться заключать теневые договоренности

Украина знает о попытках заключить какие-либо теневые договоренности за кулисами о войне, однако злу нельзя доверять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы начали формат встреч между советниками по вопросам национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде состоялись важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира. И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии - к совместной подготовке Саммита", - говорится в заявлении.
По словам президента, он знает о попытках заключить какие-то теневые договоренности за кулисами.
"Злу нельзя доверять - спросите Пригожина, можно ли ставить на обещания Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", - добавил президент.
Зеленский сказал, что пока Россия толкает мир к окончательной войне, Украина делает все, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну. Он уточнил, что вооружение должно быть сдержанное, военные преступления должны быть наказаны, депортированные люди должны вернуться домой, а оккупант должен вернуться на свою землю.
"Мы должны быть едины, чтобы сделать это", - добавил президент.
23 августа в Тверской области упал бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.
Через несколько дней в России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе, а уже 29 августа якобы состоялось захоронение главаря ЧВК на Прохоровском кладбище, впрочем, в закрытом формате.
Отмечалось, что после неудачного мятежа в июне российские власти закрыли уголовное производство в отношении Пригожина и отпустили его "в Беларусь".
Позже Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ответственен за гибель главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил на дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это его первый визит на ГА ООН после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Подробнее о визите в Вашингтон читайте в материале РБК-Украина "Зеленский снова в США. Чего ждать от поездки и вернется ли он с ATACMS".
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