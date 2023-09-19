Спросите Пригожина. Зеленский призвал мир не пытаться заключать теневые договоренности

"Мы начали формат встреч между советниками по вопросам национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде состоялись важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира. И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии - к совместной подготовке Саммита", - говорится в заявлении.

По словам президента, он знает о попытках заключить какие-то теневые договоренности за кулисами.

Злу нельзя доверять

"Злу нельзя доверять - спросите Пригожина, можно ли ставить на обещания Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", - добавил президент.

Зеленский сказал, что пока Россия толкает мир к окончательной войне, Украина делает все, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну. Он уточнил, что вооружение должно быть сдержанное, военные преступления должны быть наказаны, депортированные люди должны вернуться домой, а оккупант должен вернуться на свою землю.

"Мы должны быть едины, чтобы сделать это", - добавил президент.

Почему Зеленский упомянул Пригожина

23 августа в Тверской области упал бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней в России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе, а уже 29 августа якобы состоялось захоронение главаря ЧВК на Прохоровском кладбище, впрочем, в закрытом формате.

Отмечалось, что после неудачного мятежа в июне российские власти закрыли уголовное производство в отношении Пригожина и отпустили его "в Беларусь".

Позже Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ответственен за гибель главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

Визит Зеленского в США

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил на дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это его первый визит на ГА ООН после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Подробнее о визите в Вашингтон читайте в материале РБК-Украина "Зеленский снова в США. Чего ждать от поездки и вернется ли он с ATACMS".