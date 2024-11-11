Злоупотребление при получении инвалидности: в МСЭК и областных прокуратурах проходят обыски

Правоохранители проводят обыски у работников Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), больницах и прокуратурах нескольких областей. Меры проводятся в рамках расследования фактов неправомерного получения инвалидности должностными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как отметили в Офисе генпрокурора, эти меры являются частью комплексной борьбы с коррупцией и злоупотреблением служебным положением в органах прокуратуры и системе медико-социальной экспертизы.

Обыски проводятся в нескольких областных прокуратурах, больницах и МСЭК, где выявлены факты выдачи справок с признаками фальсификаций. Изъята медицинская документация и личные дела, которые могут служить доказательствами в расследовании. Продолжается работа по установке цепей причастных лиц.

Комплексные следственные (розыскные) действия включают допросы свидетелей и проверку правомерности медицинских заключений, на основании которых были установлены группы инвалидности.

Фото: в МСЭК и областных прокуратурах проходят обыски (t.me/pgo_gov_ua)

Вместе с этим Офис генпрокурора продолжает служебное расследование возможных злоупотреблений прокуроров во время получения групп инвалидности, которое охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат.

По состоянию на сегодняшний день в органах прокуратуры всех уровней насчитывается 523 прокурора, имеющих инвалидность. Этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам.

Значительное превышение этого процента наблюдается в прокуратурах Хмельницкой (29%) и Черкасской (27%).

Двум прокурорам установлена I группа инвалидности, 328 - ІІ группа и 193 - ІІІ группа. Среди них 348 или 67% - мужчины, 175 или 33% - женщины.

386 прокуроров или 74% - получили первоначальное решение МСЭК об установлении инвалидности в период до 2022 года.

Отмечается, что согласно ст. 86 Закона "О прокуратуре" прокуроры, признанные лицами с инвалидностью I или II группы, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа.

229 прокуроров или около 70% от числа тех, кто имеет I и II группы, получают пенсию по таким основаниям. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемая этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей.

Действующим законодательством МСЭК обязаны присылать по месту работы лица с инвалидностью уведомления о группе инвалидности и причины ее установления.

В то же время, такие сообщения от МСЭК в органы прокуратуры поступали только в единичных случаях (в настоящее время установлено только 10 таких случаев). 25 октября 2024 г. приказом Генерального прокурора внесены изменения в Инструкцию по учету кадров, которыми прокуроров обязано информировать кадровые подразделения об установлении им инвалидности.