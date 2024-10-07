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Злоупотребление доминирующим положением. "Манчестер Сити" выиграл первый суд у АПЛ

Лондон, Понедельник 07 октября 2024 17:56
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Злоупотребление доминирующим положением. "Манчестер Сити" выиграл первый суд у АПЛ Фото: На "Этихаде" все спокойно (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

"Манчестер Сити" одержал первую юридическую победу над английской Премьер-лигой, выиграв судебный процесс по соглашениям с ассоциированными сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горожане" убедили Арбитражный суд в собственной правоте в споре с АПЛ. Несколько месяцев назад английский гранд подал иск против лиги относительно правил работы со спонсорами.

Фемида установила, что правила АПЛ по спонсорским соглашениям нарушают законодательство Соединенного Королевства о конкуренции и требования по процессуальной справедливости. "Манчестер Сити" был недоволен ограничениями на контракты со связанными с владельцами клуба компаниями. Теперь суд отменил решение лиги по двум таким договорам.

"Суд постановил, что Премьер-лига приняла решение процедурно несправедливым образом. Трибунал также постановил, что была необоснованная задержка в оценке справедливой рыночной стоимости двух спонсорских транзакций клуба, и поэтому Премьер-лига нарушила свои правила", – говорится в заявлении "горожан".

Этот процесс может стать первым шагом к еще более громкой победе "Манчестер Сити" в судебной волоките по АПЛ. 16 сентября начались слушания по делу о 115 случаях нарушения финансового fair-play английским грандом за 15 лет. В случае доказательства вины "горожан" по целому букету обвинений клуба светят финансовые штрафы, снятие очков и даже понижение в классе.

Что известно о 115-ти случаях нарушения финансового fair-play "Манчестер Сити"

Обвинения касаются времен шейха Мансура на "Этихаде" (2009-2024 гг.). Условно их можно разделить на два периода – до 2018-го и после него.

На первом этапе возможных нарушений "горожане" не предоставили точную финансовую информацию (54 эпизода), а также точные данные о выплатах футболистам и тренерам, (14) нарушили правила прибыльности и устойчивости АПЛ (7), не соблюдали правила УЕФА (5), в частности по финансовому fair-play. На втором же отказывались сотрудничать с Премьер-лигой по поводу случаев нарушений в предыдущие годы (35 эпизодов).

Клуб все обвинения АПЛ отверг и назвал суд возможностью "раз и навсегда" подтвердить достойную деловую репутацию. Оглашение вердикта по делу прогнозируют на 2025 год.

К слову, ранее хавбек "Манчестер Сити" Родри выбыл на сезон из-за травмы.

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