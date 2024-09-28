Лидер "Манчестер Сити" досрочно завершил сезон

Об этом заявил наставник команды Хосеп Гвардиола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

28-летний хавбек получил серьезное повреждение колена. Накануне испанец был прооперирован в Мадриде.

"Утром ему сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске. Он вернется в следующем сезоне, этот завершен. Мы получили худшие из возможных новостей. К сожалению, иногда такое случается. Мы будем поддерживать его", – рассказал менеджер.

Родри травмировал правое колено в 5-м туре английской Премьер-лиги против лондонского "Арсенала" (2:2). В нынешнем сезоне пиренеец успел сыграть 3 матча во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.

Кто такой Родри

Уроженец столицы Испании, воспитывался в академии мадридского "Атлетико". В 17 лет был списан в "Вильярреал" с формулировкой "недостаток физической силы".

В сезоне 2014/15 дебютировал за резерв "Желтой субмарины" в Сегунде B. Во время следующей кампании сыграл 6 матчей за первую команду "Вильярреала", а в следующих двух сезонах был основным исполнителем левантийцев. Перед сезоном 2018/19 вернулся в "Атлетико", а год спустя перешел в "Манчестер Сити" за 70 млн евро.

В составе "матрасников" завоевал Суперкубок УЕФА (2018). В рядах же "горожан" 4 раза стал чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии и два Кубка лиги, Суперкубок Англии, трофей Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. Со сборной Испании триумфовал на Евро-2024.