Злотый снова подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Американская валюта подешевела после роста четыре торговых дня подряд.

Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0072 грн).

Официальный курс евро составит 47,3921 гривен за 1 евро (+0,0065 грн).

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