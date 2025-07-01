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Злотый снова обновил рекорд к гривне

Украина, Вторник 01 июля 2025 16:05
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Злотый снова обновил рекорд к гривне Фото: курс злотого вырос на 10 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,6436 гривен за 1 злотый (+0,0958 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 11,5478.
Злотый снова обновил рекорд к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,45 гривен и продают по 11,75 гривен. Курс вырос на 15 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро в четвертый раз подряд обновил исторический максимум.

Официальный курс на 2 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8191 гривен за 1 доллар (+0,0403 грн).

Официальный курс евро составит 49,4093 гривен за 1 евро (+0,4237 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 1 июля - 48,9856.

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