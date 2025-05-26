Злотый резко подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5707 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн).

Официальный курс евро составит 47,295 гривен за 1 евро (+0,3001 грн).

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