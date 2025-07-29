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Злотый резко подешевел к гривне

Фото: курс злотого упал на 17 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,2680гривен за 1 злотый (-0,1661 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 15 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.

Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).

Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).

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