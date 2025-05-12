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Злотый резко подешевел к гривне

Фото: курс злотого упал на 14 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,8848 гривен за 1 злотый (-0,1444 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал почти на 60 копеек.

Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн).

Официальный курс евро составит 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).

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