Злотый резко подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,8848 гривен за 1 злотый (-0,1444 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал почти на 60 копеек.
Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн).
Официальный курс евро составит 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).
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