Злотый резко подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал почти на 60 копеек.

Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн).

Официальный курс евро составит 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).

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