Злотый резко подешевел к гривне

Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4921 гривен за 1 злотый (-0,2102 грн).

За два дня злотый потерял почти 5% своей стоимости.



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,70 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с начала сентября 2024 года.

Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,0807 гривен за 1 доллар (-0,1134 грн).

Ниже курс был только 3 сентября прошлого года - 41,0592 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 45,0532 гривен за 1 евро (-0,4992 грн).