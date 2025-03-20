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Злотый резко подешевел к гривне

Украина, Четверг 20 марта 2025 15:45
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Злотый резко подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 11 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7189 гривен за 1 злотый (-0,1020 грн).
Злотый резко подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5730 гривен за 1 доллар (+0,0072 грн).

Официальный курс евро составит 45,3229 гривен за 1 евро (-0,0254 грн).

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