Злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 28 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6758 гривен за 1 доллар (+0,1051 грн).

Официальный курс евро составит 47,3104 гривен за 1 евро (+0,0154 грн).

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