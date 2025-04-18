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Злотый подешевел после максимума

Фото: курс злотого упал менее чем на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после максимума накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,9916 гривен за 1 злотый (-0,0074 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,75 гривен и продают по 10,95 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта стоит дороже 47 гривен.

Официальный курс на 21 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3955 гривен за 1 доллар (+0,0130 грн).

Официальный курс евро составит 47,0253 гривен за 1 евро (+0,0210 грн). Это близко к максимуму, достигнутому 15 апреля - 47,0271.

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