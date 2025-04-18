Доллар завершил неделю ростом, евро стоит дороже 47 гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 21 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3955 гривен за 1 доллар (+0,0130 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,0253 гривен за 1 евро (+0,0210 грн). Это близко к максимуму, достигнутому 15 апреля - 47,0271.



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,33-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,55 гривен.

Прогноз курса

Девальвационные настроения бизнеса улучшились в начале года. Большинство считает, что курс не пересечет отметку 45 гривен.

Согласно данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,23 грн/доллар. При этом в IV квартале 2024 года бизнес ожидал курс 44,42 грн/доллар.