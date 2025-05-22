Злотый подешевел к гривне после скачка курса

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.

Официальный курс на 23 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4999 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн).

Официальный курс евро составит 46,9281 гривен за 1 евро (+0,0143 грн).

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