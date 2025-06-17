Злотый подешевел к гривне после максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,2264 гривен за 1 злотый (-0,0496 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс не изменился
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро остался выше уровня 48 гривен.
Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5255 гривен за 1 доллар (-0,0051 грн).
Официальный курс евро составит 48,0159 гривен за 1 евро (-0,0516 грн).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.