Злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после шести дней роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4626 гривен за 1 злотый (-0,0035 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.
Официальный курс на 18 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5554 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн).
Официальный курс евро составит 43,5168 гривен за 1 евро (-0,0739 грн).