Злотый обновил максимум к гривне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 4 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,9297 гривен за 1 злотый (+0,2468 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 19 марта - 10,8603 гривен за 1 злотый.





bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,85 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение шести дней подряд.

Официальный курс на 4 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3426 гривен за 1 доллар (+0,0264 грн).

Официальный курс евро составит 45,8531 гривен за 1 евро (+1,2192 грн). Рос курса евро вызван падением доллара к европейской валюте на международном рынке после объявления Дональдом Трампом новых пошлин.

В конце февраля злотый вырос до самого высокого уровня по отношению к евро за последнее десятилетие, что вызвало тревогу экспортеров и польского правительства, поскольку укрепление курса усилило обеспокоенность по поводу жесткой политики процентных ставок центрального банка.