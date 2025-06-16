Злотый обновил исторический максимум к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал до максимума вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,2760 гривен за 1 злотый (+0,1179 грн).
Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 июня - 11,2690.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс вырос на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро во второй раз превысил уровень 48 гривен.
Официальный курс на 17 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5306 гривен за 1 доллар (+0,0840 грн).
Официальный курс евро составит 48,0675 гривен за 1 евро (+0,3749 грн). Курс немного ниже исторического максимума 13 июня (48,0825 грн).
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