Злотый дорожает: новый курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 7 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 5 ноября цена польской национальной валюты выросла на 5 копеек – до 11,40 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4085 гривны за 1 злотый.
График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)
На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,04 гривны и продают по 11,55 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в обменниках Украины 6 ноября практически не изменились и остались на уровне предыдущего дня.
С начала ноября курс злотого в Украине понизился на 2 копейки. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.
В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,19 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала почти на 12%.
Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины на 6 ноября повысил курс доллара. Американская валюта стала дороже на 2 копейки. Официальный курс доллара на 6 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0836 гривны за 1 доллар.
Официальный курс евро на 7 ноября составляет 48,5224 гривны. Единая европейская валюта существенно укрепилась. По сравнению с 6 ноября ее стоимость выросла на 19 копеек.