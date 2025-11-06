Злотый дорожает: новый курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 7 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 5 ноября цена польской национальной валюты выросла на 5 копеек – до 11,40 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 7 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4085 гривны за 1 злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,04 гривны и продают по 11,55 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в обменниках Украины 6 ноября практически не изменились и остались на уровне предыдущего дня.

С начала ноября курс злотого в Украине понизился на 2 копейки. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,19 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала почти на 12%.