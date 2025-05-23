Злотый дешевеет к гривне второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 26 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5094 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн).

Официальный курс евро составит 46,9949 гривен за 1 евро (+0,0668 грн).

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