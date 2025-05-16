Злотый дешевеет к гривне второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9252 гривен за 1 злотый (-0,0112 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,05 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.
Официальный курс на 19 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4983 гривен за 1 доллар (+0,0274 грн).
Официальный курс евро составит 46,449 гривен за 1 евро (+0,0659 грн).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.