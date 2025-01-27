Злочини РФ проти України нагадують дії нацистів під час Голокосту, - заява спецслужб

Нацисти за часів Другої світової здійснювали на території України жахливі злочини. Через десятиліття дії росіян нагадують нацистські звірства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram .

У штабі нагадали, що жертвами нацистської ідеології стали мільйони євреїв, ромів, представників інших національностей, політичних опонентів і "небажаних елементів".

Зокрема, на українській території було облаштовано місця масових розстрілів і концтабори.

"Сьогодні, через вісім десятиліть, історія знову нагадує про свою циклічність: у ХХІ столітті ми стаємо свідками воєнних злочинів, які Росія чинить проти українців, повторюючи багато рис гітлерівського рейху", - наголосили в Координаційному штабі.

Там наголосили, що війна, яку розпочала Росія, несе із собою насильство, руйнування та знецінення людського життя. Світ знову стикається з ідеологією, що виправдовує геноцид і заперечує право на існування цілих народів.

"Сучасні дії російського режиму проти українців - депортація дітей, масові вбивства, катівні та розстріли полонених, знищення цілого культурного шару - надто сильно нагадують нацистські злочини, від яких людство, здавалося б, мало б дійти висновків", - додали в штабі.

У Координаційному штабі звернули увагу, що пам'ять про Голокост має стати для всього світу не тільки нагадуванням, а й застереженням - потрібно зробити все можливе, щоб подібні дії ніколи не повторилися. Це передбачає активні дії проти людиноненависницького режиму в Москві.

Координаційний штаб

Варто зауважити, що до Координаційного штабу входять представники Міноборони, Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки і не тільки.

Очолює Координаційний штаб начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.