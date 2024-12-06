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"У зла не будет ни одного шанса". ГУР поздравило Вооруженные силы Украины с праздником (видео)

ГУР поздравило защитников Украины с Днем ВСУ (фото: armyinform.com.ua)
Автор: Ирина Костенко

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны поздравило наших защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео .

Поздравление ГУР с Днем Вооруженных Сил Украины

"Сегодня день, когда дети особенно верят в сказку, в которой добро всегда побеждает", - говорится в видеоролике, посвященном Дню ВСУ.

Отмечается, что в реальности, к сожалению, "зло гораздо более жестоко".

"А чтобы его преодолеть, Вооруженные силы Украины превращают веру в ежедневную борьбу. Объединенные общей целью, мы боремся за мир, где у зла не будет ни одного шанса. С Днем Вооруженных сил Украины!" - подытожили в ГУР.

Напомним, День Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечают ежегодно 6 декабря. По случаю праздника свои поздравления уже опубликовали, в частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Главного управления разведки (ГУР) МОУ Кирилл Буданов.

Читайте также, что каждому украинцу следует знать о Дне ВСУ - когда появился праздник и почему его отмечают именно в этот день.

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