"У зла не будет ни одного шанса". ГУР поздравило Вооруженные силы Украины с праздником (видео)

Поздравление ГУР с Днем Вооруженных Сил Украины

"Сегодня день, когда дети особенно верят в сказку, в которой добро всегда побеждает", - говорится в видеоролике, посвященном Дню ВСУ.

Отмечается, что в реальности, к сожалению, "зло гораздо более жестоко".

"А чтобы его преодолеть, Вооруженные силы Украины превращают веру в ежедневную борьбу. Объединенные общей целью, мы боремся за мир, где у зла не будет ни одного шанса. С Днем Вооруженных сил Украины!" - подытожили в ГУР.