Сырский и Буданов поздравили украинцев с Днем Вооруженных Сил Украины

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поздравили украинцев.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Facebook Александра Сырского и Кирилла Буданова .

Они акцентируют внимание на том, что украинские защитники уже более 10 лет сопротивляются российским оккупационным войскам. Наши военные демонстрируют сплоченность, они хорошо оснащены и уверенно шагают к победе.

Сырский отмечает, что современные Вооруженные Силы Украины унаследовали храбрость и свободолюбие предыдущих украинских военных формирований новейшего времени: Украинских сечевых стрелков, Армии УНР и Украинской Галицкой Армии, героев Холодного Яра, Украинской Повстанческой Армии.

"Спасибо всем мужественным воинам, которые бьются в Донецкой и Луганской областях, защищают Запорожье, пограничные в Черниговской и Сумской областях, сражаются за Черное море, обороняли Киев... А также участвовавших в Харьковской наступательной операции, операции по освобождению правобережной части Херсонской области, Курской наступательной операции – при реализации которых российские оккупанты испытывали в обороне вдвое большие потерь, чем Силы обороны Украины в наступлении", - пишет главнокомандующий ВСУ.

Буданов обращает внимание на то, что россияне ради восстановления статуса сверхдержавы и наращивания милитаристской мощи направляют империалистическую, захватническую, экзистенциальную войну не только на захват территории, но и на уничтожение украинской государственности, нашей национальной идентичности, геноцид украинского народа. Он цитирует Пилипа Орлыка, который отмечал, что какие бы большие ни были московские насилия, они не дают никакого законного права москалям в отношении Украины.

"Горжусь военными разведчиками, которые совместно с представителями других составляющих сил обороны беспощадно уничтожают оккупантов, выполняют сложные задачи - от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также осуществляют специальные миссии на оккупированных территориях и в тылу врага, подрывая военный и экономический потенциал" агрессора", – написал руководитель ГУР.

Главнокомандующий ВСУ также опубликовал видеопоздравления от украинских защитников.