ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Сливы" в НАБУ: Кривонос объявил о завершении служебного расследования по Углаве

Украина, Пятница 09 августа 2024 12:10
UA EN RU
"Сливы" в НАБУ: Кривонос объявил о завершении служебного расследования по Углаве Фото: директор НАБУ Семен Кривонос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Ярослава Борзова

В НАБУ завершили служебное расследование возможного давления на обличителей. В ходе него выявлены факты нарушения кодекса этики работников НАБУ и закона о госслужбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора НАБУ Семена Кривоноса во время брифинга.

"Ошибки были в начале этого расследования допущены, я как директор их признаю, работаю над усовершенствованием определенных процессов", - заявил Кривонос.

Он также сообщил, что вчера утвердил заключение служебного расследования, которое касалось событий после начала досудебного расследования. В частности, относительно возможного противоправного давления на обличителей и других вопросов.

"В данном служебном расследовании управлением внутреннего контроля были зафиксированы определенные нарушения как кодекса этики работников НАБУ, так и закона о госслужбе", - отметил директор НАБУ.

Кривонос добавил, что лицо, в отношении которого осуществлялось служебное расследование, предоставило свои возражения, которые были вовлечены в материалы.

Утвержденное заключение

"Вывод мною утвержден и далее он идет на рассмотрение дисциплинарной комиссии, которая состоит из трех работников НАБУ и двух представителей совета общественного контроля при НАБУ. Они должны исследовать и установить, произошло ли нарушение", - пояснил он.

По словам Кривоноса, служебное расследование о возможном давлении на обличителей завершилось две недели назад, и после ознакомления с материалами первый заместитель председателя НАБУ подал свои возражения, которые были добавлены и утверждены в материалах служебного расследования.

"Установлено нарушение закона о госслужбе, кодексе этики и внутренних документов НАБУ. Это касается факта давления или иного факта, я не могу сказать, но, я думаю, что в ближайшее время это будет понятно", - добавил директор ведомства.

"Сливы" из НАБУ

Напомним, в июне, после скандалов со "сливами", в НАБУ начали несколько служебных расследований по статьям о злоупотреблении служебным положением и возможном давлении на обличителей.

Речь шла о сотрудниках, якобы сообщивших о "сливах" из Бюро. В давлении на обличителей подозревают первого заместителя председателя НАБУ Гизо Углаву.

При этом в НАБУ отказались проводить служебное расследование по факту самих "сливов".

Стоит отметить, что Углава инициировал свое прохождение на полиграфе по поводу "сливов". Согласно выводам, он к ним не причастен.

Детальнее о "сливах" из НАБУ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Расследование
NEWS
Где ведутся бои в Курской области: карта "серых зон" на 9 августа
Где ведутся бои в Курской области: карта "серых зон" на 9 августа
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев