"Сливы" в НАБУ: Кривонос объявил о завершении служебного расследования по Углаве

В НАБУ завершили служебное расследование возможного давления на обличителей. В ходе него выявлены факты нарушения кодекса этики работников НАБУ и закона о госслужбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора НАБУ Семена Кривоноса во время брифинга .

"Ошибки были в начале этого расследования допущены, я как директор их признаю, работаю над усовершенствованием определенных процессов", - заявил Кривонос.

Он также сообщил, что вчера утвердил заключение служебного расследования, которое касалось событий после начала досудебного расследования. В частности, относительно возможного противоправного давления на обличителей и других вопросов.

"В данном служебном расследовании управлением внутреннего контроля были зафиксированы определенные нарушения как кодекса этики работников НАБУ, так и закона о госслужбе", - отметил директор НАБУ.

Кривонос добавил, что лицо, в отношении которого осуществлялось служебное расследование, предоставило свои возражения, которые были вовлечены в материалы.

Утвержденное заключение

"Вывод мною утвержден и далее он идет на рассмотрение дисциплинарной комиссии, которая состоит из трех работников НАБУ и двух представителей совета общественного контроля при НАБУ. Они должны исследовать и установить, произошло ли нарушение", - пояснил он.

По словам Кривоноса, служебное расследование о возможном давлении на обличителей завершилось две недели назад, и после ознакомления с материалами первый заместитель председателя НАБУ подал свои возражения, которые были добавлены и утверждены в материалах служебного расследования.

"Установлено нарушение закона о госслужбе, кодексе этики и внутренних документов НАБУ. Это касается факта давления или иного факта, я не могу сказать, но, я думаю, что в ближайшее время это будет понятно", - добавил директор ведомства.