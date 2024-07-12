Гизо Углава из НАБУ прошел полиграф: к "сливам" не причастен

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава инициировал и прошел полиграф на предмет того, причастен ли он к утечке данных из Национального антикоррупционного бюро. Вывод: Углава к "сливам" не причастен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Инициировал и прошел полиграф. Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "сливам информации" стали известны публично. Вывод: к сливам не причастен", - написал Углава в Facebook.

Гизо Углава занимает должность первого заместителя директора НАБУ с 2015 года. По его словам, из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией против него была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы.

"Напомню, отстранился я самостоятельно и сразу после того, как появились упреки о моей якобы причастности к сливу. Сделал это для полного и объективного расследования дела, всесторонне способствовал проведению расследования, в связи с чем предоставил необходимые показания. Полиграф для подтверждение правдивости моих показов и моей позиции проходил также по собственной инициативе, поскольку задекларированное мной требование о его необходимости не было услышано и учтено", - рассказал он.

Заместитель директора НАБУ также заявил, что необоснованная медийная атака против него продолжается и сейчас. Учитывая это, он делает вывод, что все эти действия преследуют цель уничтожить его репутацию.

Напомним, ранее расследователи проекта BIHUS.info также пришли к выводу, что НАБУ сливает информацию, но делает это не Углава. По мнению бывшего нардепа Борислава Березы, "главная цель этой междоусобной войны - сбить Гизо Углаву".