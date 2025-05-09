Ливни, фронты и заморозки: где в Украине не будет дождя 10-11 мая

Выходные, 10-11 мая, в Украине будут дождливыми и прохладными да еще и заморозками. Но все же будут регионы, где осадков не ожидается.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Атмосферные фронты обусловят осадки различной интенсивности, только в Луганской и Донецкой областях 10-11 мая будет преобладать сухая погода. И еще в субботу большая часть юга также - без существенных осадков", - рассказала она.
Завтра, в субботу, 10 мая, холоднее всего будет в западных областях, днем всего +7...+12 градусов да еще и с дождем. На остальной территории Украины 10-го мая +11+15, на юге +14....+17 градусов.
В воскресенье, 11 мая, практически повсеместно в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9...+14 градусов, на юге +13...+17 градусов.
"В ночные часы, при прояснениях - при прояснениях! - есть вероятность заморозков на почве!" - предупредила синоптик.
В Киеве в субботу, 10 мая, временами небольшой дождь, временами прояснения. Максимально +13 градусов. В воскресенье, 11 мая, задождит почти на весь день. Максимально +11 градусов.
Май в Украине стартовал с непривычного холода: в некоторых регионах зафиксированы заморозки, в Карпатах выпал снег, а дневные температуры заметно снизились.
Ближайшие дни не принесут значительного потепления - напротив, в отдельных областях возможны дожди и заморозки на грунте.
Несмотря на прохладное начало, синоптики прогнозируют, что в целом май будет теплее обычного: средняя температура месяца превысит климатическую норму на 1,5-2 градуса.
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