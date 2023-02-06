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Готовили удары по ж/д-узлам в Херсоне и Одессе. СБУ задержала российских агентов

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Понедельник 06 февраля 2023 10:11
Готовили удары по ж/д-узлам в Херсоне и Одессе. СБУ задержала российских агентов Фото: СБУ задержала российских агентов в Херсоне и Одессе (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В СБУ рассказали, что агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврийском направлении.

Кроме того, они передавали врагу локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Агрессора, прежде всего, интересовали точные координаты местных объектов "Укрзализныци" и энергогенерирующих предприятий.

"В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение", - отметили в спецслужбе.

Сообщается, что один из злоумышленников был задержан возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой - в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов. Оба оказались местными жителями, завербованными после начала полномасштабной войны.

Фото: задержание российских агентов в Одессе и Херсоне (t.me/SBUkr)

Агенты находились на постоянной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский". Именно от него предатели получали "задания" через анонимный Telegram-канал.

Во время обысков у агентов нашли смартфоны с перепиской с сотрудником ФСБ.

Фото: переписка агентов с представителем ФСБ РФ (t.me/SBUkr)

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже отправил предателей под стражу, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее СБУ обнаружила мужчину, который, несмотря на запрет СНБО, поставлял в РФ товары двойного использования. Важные детали россияне затем использовали на подлодках российского флота.

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