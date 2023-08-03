Работал на российскую разведку. В Одессе задержан юрисконсульт "Партии Шария"

Контрразведка Службы безопасности Украины в Одессе задержан еще один агент Главного управления генштаба ВС РФ (более известный как ГРУ). Он передавал агрессору цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях "прилетов" ракет и ударов дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленник является частным юристом, ранее бывшим помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "Партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.

После полномасштабного вторжения РФ он вместе с супругой выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма".

Там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорием Ивановым. Он работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

Фигурант дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним "Diezel". Информатор получил 500 долларов США "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И после этого вернулся в Одессу для сбора разведданных.

Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными стражами порядка, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб.

Коммуникацию с военной разведкой РФ агент поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере, откуда удалял всю информацию после каждого сеанса связи.

Впоследствии для прикрытия он устроился в одну из местных общественных организаций, которые привлекаются к поддержанию правопорядка в городе.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны и электронные носители информации с доказательствами незаконной деятельности, а также оружие и боеприпасы, направленные на экспертизу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору. Контрразведчики спецслужбы идентифицировали оперативные связи российского разведчика - еще пятерых кадровых сотрудников ГРУ РФ из его близкого окружения.

Кроме того, контрразведка СБУ идентифицировала супругу предателя, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячное жалованье. В частности, женщина администрирует Телеграм-канал, по заказу вражеских спецслужб распространяет фейки о ситуации в Одессе.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в государственной измене.

Информаторы и агенты РФ в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который готовил воздушные удары по железнодорожным мостам в Николаеве.

СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Также контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожской областизадержала преподавателя местного высшего профессионального училища, корректировавшего ракетные удары россиян по региону.

А в Николаеве СБУ задержала информаторку блогера ФСБ Сергея Лебедева, которая "сливала" фото и видео с мест вражеских "прилетов". В свою очередь, Лебедев корректировал воздушные удары по Украине.