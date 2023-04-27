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"Слив" секретных документов США: подозреваемый в соцсетях угрожал массовыми убийствами

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Четверг 27 апреля 2023 18:46
"Слив" секретных документов США: подозреваемый в соцсетях угрожал массовыми убийствами Фото: подозреваемый в "сливе" документов в соцсетях угрожал массовыми убийствами (кадр из видео bbc.com)
Автор: Иван Носальский

Американский летчик Джек Тейшейра, которого подозревают в утечке секретных документов Пентагона, интересовался расстрелами и угрожал убийствами в соцсетях.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом сказано в судебных документах.

В материалах отмечается, что Тейшейра писал в соцсетях о желании убить "тонну людей", чтобы "отсеять слабоумных". При этом он был склонен к расовым угрозам.

Также подозреваемый 21-летний парень спрашивал, какой винтовкой удобнее пользоваться из внедорожника и описывал возможную стрельбу в "людном месте". Он делился своими планами построить "фургон для убийств".

При помощи рабочего компьютера Тейшейра искал информацию о недавних массовых расстрелах. Судя по документам, при обыске в доме Тейшейры нашли винтовки, автоматы и базуку, которые хранились возле его кровати.

Прокуроры Минюста США хотят воспользоваться этой информацией для того, чтобы оставить задержанного за решеткой до суда, пишут журналисты. Обвинение полагает, что Тейшейра представляет угрозу для американцев и национальной безопасности США.

Напомним, ранее стало известно, что в сеть "слили" секретные документы Пентагона, в которых, в том числе, содержалась информация о подготовке Украины к контрнаступлению.

Позже американские правоохранители задержали подозреваемого Алекса Тейшейру. Парня обвинили в несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны.

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