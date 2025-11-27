RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Слив разговора Уиткоффа: Путин попытался выгородить посланника Трампа

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин считает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф якобы защищает только интересы и позицию своей страны.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил во время общения с журналистами.

Путин, комментируя скандал со сливами разговора Уиткоффа и своего помощника Юрия Ушакова, заявил, что это может быть как фейк, так и правда. 

Диктатор пожаловался, что после его визита на Аляску и встречи с президентом США Дональдом Трампом у США и РФ "сложилось понимание", что необходимо сделать, чтобы прекратить боевые действия, но потом Вашингтон "неожиданно объявил" о введении санкций против "Роснефти" и "Лукойла". 

"Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, что происходит. Поэтому обвинять господина Уиткоффа в том, что он в больно любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Мы с ним говорили, встречались", - добавил он. 

Также, по мнению Путина, было бы удивительно, если бы Уиткофф в разговорах с Ушаковым "обругал бы Россию нецензурной бранью и сказал что-то в высшей степени нелюбезное", а потом приехал в Москву и попытался наладить отношения для улучшения переговорных позиций.

"Я знаком с господином Уиткоффом на протяжении нескольких месяцев, а его дружба с президентом Трампом продолжается уже многие-многие годы, а может быть, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков в друг друга, как интеллигентные люди. Но каждый защищает свою позицию", - сказал Путин. 

Он добавил, что Уиткоффа     для переговоров с Россией якобы делегируют не только люди Трампа, но и "люди из военной среды, дипломатической и из административных органов США".

Скандал вокруг Уиткоффа

Напомним, на этой неделе Bloomberg обнародовало текстовую версию разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и помощника главы Кремля Юрия Ушакова.

В ходе переговоров Уиткофф попросил о переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Также спецпредставитель президента США советовал, как Путину угодить Трампу и за что можно похвалить американского лидера.

Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.

