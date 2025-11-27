Слив разговора Уиткоффа: Путин попытался выгородить посланника Трампа

Путин, комментируя скандал со сливами разговора Уиткоффа и своего помощника Юрия Ушакова, заявил, что это может быть как фейк, так и правда.

Диктатор пожаловался, что после его визита на Аляску и встречи с президентом США Дональдом Трампом у США и РФ "сложилось понимание", что необходимо сделать, чтобы прекратить боевые действия, но потом Вашингтон "неожиданно объявил" о введении санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

"Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, что происходит. Поэтому обвинять господина Уиткоффа в том, что он в больно любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Мы с ним говорили, встречались", - добавил он.

Также, по мнению Путина, было бы удивительно, если бы Уиткофф в разговорах с Ушаковым "обругал бы Россию нецензурной бранью и сказал что-то в высшей степени нелюбезное", а потом приехал в Москву и попытался наладить отношения для улучшения переговорных позиций.

"Я знаком с господином Уиткоффом на протяжении нескольких месяцев, а его дружба с президентом Трампом продолжается уже многие-многие годы, а может быть, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков в друг друга, как интеллигентные люди. Но каждый защищает свою позицию", - сказал Путин.

Он добавил, что Уиткоффа для переговоров с Россией якобы делегируют не только люди Трампа, но и "люди из военной среды, дипломатической и из административных органов США".