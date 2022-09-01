Хакери атакували комп’ютери українців: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Урядова команда CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, розповіла, що 30 та 31 серпня зафіксовано масові розсилання електронних листів, через які хакери намагались отримати доступ до комп'ютерів українців.

"У вкладенні до електронного листа міститься картинка (наприклад, "Технічне креслення.img"). В результаті його відкриття на пристрій зрештою буде завантажена шкідлива програма AgentTesla", - йдеться у повідомленні.

Окрім українських користувачів, такі листи надсилались на електронні пошти австрійців та німців. Аналогічний випадок трапився та 11 серпня, коли на електронні пошти надсилали "Договірні документації".