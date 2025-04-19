Сломали забор и вырвались: в Краснодаре 100 солдат пытались сбежать из части

Отмечается, что около ста российских вояк участвовали в попытке такого побега из части.

Как говорится в публикациях росмедиа, в районе краснодарской в/части силовики перекрыли 2-ю Трудовую улицу, на месте много сотрудников полиции, продолжается осмотр автомобилей.

По данным пропагандистского Telegram-канала Baza, около 100 беглых вояк перед этим удерживали на территории одной из военных комендатур "в специально огороженном месте". Также отмечается, что солдаты сломали забор и уже вышли на территорию комендатуры.

По предварительным данным, военные беглецы в Краснодаре не были вооружены. Данные о пострадавших или жертвах в результате инцидента не поступали.

Кроме того, передают росмедиа, территория местной военной комендатуры была окружена со всех сторон росгвардейцами и автомобилями полиции.

Пока не известно, удалось ли кому-то из военных сбежать из краснодарской в/ч.

Дезертирство в росармии

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали о росте случаев дезертирства в армии РФ, и неподчинение руководству.

К слову, недавно произошел похожий случай побега в одной из воинской части на территории РФ, но он был не такой массовый. Речь идет об инциденте под Новосибирском, который произошел в ноябре прошлого года. Тогда от 10 до 15 российских солдат устроили побег из воинской части. Несколько из них ранее уже воевали против Украины.

В июне 2023-го в Брянской области (РФ) вооруженный срочник сбежал из воинской части. А 25 мая 2023 года около 20 солдат сбежали из воинской части возле Сватово Луганской области. Военнослужащие РФ тебе угнали автомобиль, после чего отправились в неизвестном направлении.