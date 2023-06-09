В Брянской области РФ вооруженный срочник сбежал из воинской части

В Брянской области России вооруженный автоматом солдат-срочник скрылся из воинской части. В регионе объявлен план "Перехват".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как пишет издание, правоохранители ищут 20-летнего срочника, который был призван из села Леньки Алтайского края.

"По неустановленной пока причине боец дезертировал из части. С собой у него автомат Калашникова и 120 патронов к нему", - добавляет издание.

Дезертирство в русской армии

Как ранее писал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в российской армии в последнее время продолжает расти количество случаев дезертирства и непокорения руководству. Например, 25 мая около 20 солдат сбежали из воинской части возле Сватового Луганской области. Военнослужащие угнали автомобиль, после чего отправились в неизвестном направлении.

В частности, дезертирства среди высокопоставленных чиновников боится российский диктатор Владимир Путин. Как писало Financial Times, российские службы безопасности конфискуют загранпаспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их поездки за границу.