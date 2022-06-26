ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зяє діра діаметром 5 метрів. У "вишки Бойка" знову прилетіла ракета

Новость на русском →
Україна, Неділя 26 червня 2022 17:36
Зяє діра діаметром 5 метрів. У "вишки Бойка" знову прилетіла ракета Фото: "вишки Бойка" (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

"Вишки Бойка", бурові платформи "Чорноморнафтогаз", знову потрапили під ракетний обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Baza".

Удар було завдано сьогодні вночі по самопідйомній плавучій буровій установці (СПБУ) "Таврида".

Як уточнюється, снаряд потрапив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п'ять метрів. Постраждалих від обстрілу немає.

Крім того, як повідомляє ОК "Південь", у районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден окупантів.

"Ймовірно - проведення евакуації персоналу внаслідок надзвичайної ситуації на одній із платформ. Дані уточнюються", - пишуть військові.

Як повідомлялося, до цього українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах у Чорному морі 20 червня. Так звані "вишки Бойка" були захоплені Росією після окупації Криму у 2014 році.

Нагадаємо, українські військові 17 червня вразили російський буксир "Василь Бех" американськими ракетами Harpoon.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження