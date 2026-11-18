По его словам, польские спецслужбы владели всей необходимой информацией - они заблаговременно раскрыли планы Кремля и отреагировали на них.

"Польские спецслужбы знали о запланированной российской диверсионной операции вблизи границы с Калининградской областью и приняли соответствующие меры", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

На фоне угроз министр объявил об инициативе по продолжению специальных мер безопасности в стране. В частности, речь идет о расширении усилий по защите критически важных объектов и транспортной сети.

"Сегодня также будет подана просьба к премьер-министру, а впоследствии - к президенту, по продолжению операции "Горизонт" и участию вооруженных сил в обеспечении, среди прочего, безопасности железнодорожной инфраструктуры", - заявил глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш также выразил убеждение, что Россия существенно наращивает деятельность, направленную на подрыв стабильности и безопасности в европейских странах.

В частности, это нарушение воздушного пространства, попытки подрыва поездов, поджоги, диверсии против оружейных заводов и активность в киберпространстве.

Что предшествовало

Напомним, Rzeczpospolita сообщило, что спецслужбы РФ на рубеже октября и ноября планировали диверсию с большим количеством жертв на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью РФ.