Сорвало крышу: в Днепре ветер повредил кровлю супермаркета "АТБ" (фото)

Сегодня в Днепре сильный ветер, который в последние несколько дней наблюдается по всей территории Украины, наделал беды. В частности, частично оставил без крова один из местных супермаркетов "АТБ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Наш город" .

Также из-за сильного ветра в городе ветки деревьев падали на припаркованные автомобили. На проспекте Поля из-за непогоды упала остановка общественного транспорта.

В компании сообщили журналистам, что непогода повредила 4 листа кровельного профнастила. В результате инцидента никто не пострадал. Работники подрядной организации сразу демонтировали поврежденные металлические листы и дополнительно закрепили оставшиеся на крыше. Магазин продолжил работу в обычном режиме.

Напомним, из-за штормовой погоды без электроснабжения в понедельник, 4 ноября, остались 74 населенных пункта в четырех областях Украины. Ненастье продлится до конца суток. В частности, обесточены населённые пункты в Днепропетровской, Сумской, Киевской, Черниговской областях.

Непогода также наделала беды в Киеве. Из-за падения деревьев в столице перекрыты несколько улиц, а также повреждены автомобили. На некоторых постройках сорвало крыши.

Мы рассказывали, что погода в Украине будет постепенно меняться: циклон, повлекший порывы ветра и осадки, уже завтра начнет отходить. По словам синоптика Натальи Птухи, во вторник, 5 ноября, ветер будет постепенно стихать, а осадки в северо-восточных областях прекратятся. На территорию Украины с запада придет антициклон, который обеспечит более спокойную погоду без осадков в большинстве регионов. Однако в западных областях ночью и утром возможны туманы.

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