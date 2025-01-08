Еще один украинец в Лиге чемпионов: испанский клуб срочно дозаявляет голкипера

Испанская "Жирона" направила в УЕФА просьбу внести в заявку команды на ЛЧ украинского новичка Владислава Крапивцова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS .

По данным испанского издания, практически решен вопрос о регистрации украинца на поединки Ла Лиги. Он заменит в заявке Пау Лопеса, который перешел во французский "Ланс".

Также "Жирона" хочет внести Крапивцова в заявку на два последних матча основного этапа Лиги чемпионов. Однако УЕФА пока не ответил клубу на этот запрос. Каталонцам в ЛЧ осталось сыграть на выезде против итальянского "Милана" (22 января) и дома - с лондонским "Арсеналом" (29 января).

После 6-ти туров в ЛЧ бронзовый призер чемпионата Испании с одной победой и 5-ю поражениями занимает 30-ю строчку в турнирной таблице. Шансы на продолжение борьбы у команды очень низкие.

Основным вратарем "Жироны" останется Пауло Гассанига. 19-летний украинец претендует на роль главного резервиста. Отмечается, что наставник коллектива Мичел очень доволен уровнем мастерства и работоспособностью молодого голкипера.

Кто такой Владислав Крапивцов

Уроженец Харькова не успел дебютировать на взрослом уровне в УПЛ. Он провел два сезона за команду U-19 "Днепра-1". В чемпионате Украины среди юношеских команд вратарь сыграл 44 матча.

На радары зарубежных клубов Крапивцов попал после чемпионата Европы среди 19-летних. Прежде всего его стараниями сборная Украины дошла до полуфинала соревнований, где драматично уступила Франции U-19. Страж ворот "сине-желтых" был признан лучшим голкипером турнира.

К составу испанской "Жироны" отечественный вратарь официально присоединился 1 января 2025 года в статусе свободного агента.