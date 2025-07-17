Трудно радоваться жизни: 4 знака Зодиака, которые всегда ждут худшего

Некоторым знакам Зодиака сложно доверять людям, ведь они всегда ждут подвоха или неудачи. Астрологи назвали 4 знака, которым труднее всего радоваться жизни и оставаться оптимистами.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Хотя Овны и выглядят уверенными в себе, глубоко внутри они часто сомневаются в своих решениях. Их внутреннее давление быть всегда первыми заставляет заранее готовиться к провалу, чтобы не пережить разочарование.

Они редко показывают свои страхи, но ожидания худшего - их способ психологической защиты.

Телец

Тельцы очень стремятся к стабильности, поэтому любая неопределенность вызывает у них тревогу.

Они не пессимисты по натуре, но часто слишком осторожны: всегда готовы к тому, что что-то пойдет не так. Им сложно поверить, что хорошее может быть надолго - отсюда и постоянная настороженность.

Козерог

Козероги - мастера сценариев "что может пойти не так". Они видят мир сквозь призму ответственности, долга и контроля, поэтому часто готовятся к негативным последствиям, даже если оснований нет.

Им сложно радоваться мгновению, потому что в голове уже план Б, В и Г на случай катастрофы.

Рыбы

Рыбы - эмоциональные, чувствительные и подвержены тревогам. Они могут чрезмерно беспокоиться о том, что еще даже не произошло.

Их фантазия часто рисует не только мечты, но и парализующие страхи. Они могут ждать худшего просто потому, что боятся надеяться на лучшее.