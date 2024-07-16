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Звезда "Шахтера" умоляет о трансфере бессмертным хитом "Океана Эльзы"

Вторник 16 июля 2024 15:29
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Звезда "Шахтера" умоляет о трансфере бессмертным хитом "Океана Эльзы" Фото: Георгий Судаков готовится к новому сезону в рядах "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков креативно подошел к вопросу смены клубной прописки в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста.

21-летний хавбек поделился интересной историей в соцсети. Он распространил рейтинг готовых к выступлениям в ведущих чемпионатах Европы исполнителей до 23 лет.

Судаков оказался на 9-й строчке такой классификации. Украинец никак не прокомментировал попадание в список, но сделал намек, очевидно, для руководства "горняков". К сториз он добавил композицию "Відпусти" группы "Океан Эльзы", в припевах которой красноречивая фраза "Вiдпусти, я благаю вiдпусти".

После продажи Михаила Мудрика в лондонский "Челси" Судаков следующим молодым воспитанником "Шахтера" на продажу. Зимой "горняки" подписали с хавбеком новый контракт, в котором предусмотрели отступные в размере 150 млн евро. Договор действует до конца 2028 года.

Судаков пробился в первую команду "Шахтера" осенью 2020-го . В общей сложности хавбек провел 101 поединок за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 18 результативных передач. В этом году он стал чемпионом Украины с дончанами.

Звезда &quot;Шахтера&quot; умоляет о трансфере бессмертным хитом &quot;Океана Эльзы&quot;

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители, в том числе атакующий хавбек Педриньо. Возобновили тренировочный процесс Судаков и другие задействованные на Евро-2024 игроки.

В июле "горняков" ждут несколько спаррингов, в частности против стамбульского "Бешикташа" и английского "Ипсвича". Новый сезон "Шахтер" должен был начать поединком стартового тура Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы". Однако матч перенесли из-за Олимпийских игр.

К слову, ранее "Шахтер" запустил продажу билетов на матчи Лиги чемпионов.

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