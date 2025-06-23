Звезда "Реала" резко раскритиковал поля в США: это угроза для игроков

Что Беллингем сказал о полях в США

По мнению звездного футболиста, покрытие полей в стране-хозяйке КЧМ не соответствует международным стандартам.

"Качество полей не очень хорошее. Для коленей это тяжело. Мяч не держится, не отскакивает", - заявил Беллингем.

Он отметил, что такие условия влияют не только на качество игры, но и несут риск травмирования.

Игрок надеется, что организаторы учтут эти проблемы накануне финальной части чемпионата мира-2026, которую также будут принимать США вместе с Канадой и Мексикой.

"Надеюсь, кто-то обратит на это внимание перед ЧМ в следующем году", - сказал хавбек "сливочных".

К слову, ранее подобные замечания относительно качества газонов звучали и от других игроков, в частности из Южной Америки.

"Реал" на клубном ЧМ

Отметим, что сейчас "Реал", за который выступает украинец Андрей Лунин, уже сыграл два матча на турнире.

В первой игре команда Хаби Алонсо неожиданно не смогла обыграть саудовский "Аль-Хиляль" - 1:1.

Во втором туре "сливочные" одержали победу - 3:1 над мексиканской "Пачукой" и набрали четыре очка после двух матчей в группе.

Отметим, что в обоих поединках мадридцы играли без своего лидера Килиана Мбаппе, который находился в больнице.

Что известно о КЧМ-2025

Клубный чемпионат мира-2025 - первый турнир по новому формату с 32 командами (32 клуба из шести конфедераций - УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, ОФК - и страны-хозяина.

США является страной-хозяйкой, и турнир, который проходит с 14 июня по 13 июля 2025 года на 12 стадионах в 11 городах - от Атланты до Нью-Йорка -

считается своеобразным "тестом" перед чемпионатом мира-2026.

В Украине турнир транслирует "Суспільне Спорт", который также можно смотреть на MEGOGO.