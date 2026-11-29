Как объясняют журналисты, основанием для упоминания актера в перечне возможных претендентов стало его видеообращение, опубликованное 18 октября накануне промежуточных выборов.

В нем Макконахи отметил роль независимых кандидатов в американской политике.

По словам актера, такие претенденты способны вернуть законодателей в политический центр, где, по его мнению, сосредоточено большинство американских ценностей.

Помимо Макконахи, среди потенциальных независимых кандидатов на президентских выборах 2028 года называют предпринимателя Эндрю Янга, консервативного комментатора Такера Карлсона, конгрессмена Томаса Мэсси и бывшего ведущего CNN Дона Лемона.

The Hill обращает внимание на то, что американские знаменитости нередко проявляют интерес к политике. Ни для кого не секрет, что действующий президент США Дональд Трамп перешел от реалити-шоу к президентству.

Кроме того, ранее голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон и рэпер Канье Уэст также намекали на возможные политические амбиции.

В этот раз обладатель премии "Оскар" Мэттью Макконахи спровоцировал слухи о том, что может попытаться пробиться из Голливуда прямо в Белый дом.