"Слепой" двухочковый защитника не спас "Хьюстон" в Индиане: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

"Второй номер" техасцев покорил эпизодом в середине финальной четверти. Он с дриблингом смело пошел в атаку и встретился с сопротивлением двух защитников "Индианы". Но даже жесткой игрой те не остановили Грина – он спиной в корзину сумел закинуть от щита.

Впрочем, стараний звезды "Рокетс" не хватило для итоговой победы. "Пэйсерс" сумели дожать "Хьюстон" в овертайме (134:125). Однако обе команды не проходят в плей-офф сезона.

Сам Грин провел на паркете более 42 минут. За это время он успел набрать 24 очка, сделал 3 подбора и отдал 4 передачи. Самым результативным в матче стал юный форвард "Рокетс" Джабари Смит-младший с дабл-даблом (30 пунктов, 12 подборов).

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец Калифорнии, вместо выступлений на студенческом уровне выбрал Лигу развития НБА. Выбран "Хьюстоном" под вторым номером драфта ассоциации-2021.

Проводит второй сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам предыдущей кампании. Средние цифры нынешнего сезона – 21.9 очко, 3.8 подбора, 3.6 передачи, 0.7 перехватов за почти 34 минуты в игре.

По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе во Фресно.