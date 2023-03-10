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"Слепой" двухочковый защитника не спас "Хьюстон" в Индиане: момент дня в НБА

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Индианаполис, Пятница 10 марта 2023 10:59
"Слепой" двухочковый защитника не спас "Хьюстон" в Индиане: момент дня в НБА Фото: Джейлен Грин набрал 24 пункта против "Индианы" (chron.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Хьюстон Рокетс" Джейлен Грин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

"Второй номер" техасцев покорил эпизодом в середине финальной четверти. Он с дриблингом смело пошел в атаку и встретился с сопротивлением двух защитников "Индианы". Но даже жесткой игрой те не остановили Грина – он спиной в корзину сумел закинуть от щита.

Впрочем, стараний звезды "Рокетс" не хватило для итоговой победы. "Пэйсерс" сумели дожать "Хьюстон" в овертайме (134:125). Однако обе команды не проходят в плей-офф сезона.

Сам Грин провел на паркете более 42 минут. За это время он успел набрать 24 очка, сделал 3 подбора и отдал 4 передачи. Самым результативным в матче стал юный форвард "Рокетс" Джабари Смит-младший с дабл-даблом (30 пунктов, 12 подборов).

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец Калифорнии, вместо выступлений на студенческом уровне выбрал Лигу развития НБА. Выбран "Хьюстоном" под вторым номером драфта ассоциации-2021.

Проводит второй сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам предыдущей кампании. Средние цифры нынешнего сезона – 21.9 очко, 3.8 подбора, 3.6 передачи, 0.7 перехватов за почти 34 минуты в игре.

По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе во Фресно.

К слову, накануне защитник "Далласа" Харди оказался наверху подборки с эффектным слэм-данком.

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