Защитник сборной Украины заявился на драфт НБА-2023
На процедуру выбора клубами Национальной баскетбольной ассоциации новых игроков подал заявку защитник эстонского "Калева" и сборной Украины Александр Ковляр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.
20-летний украинец выставил свою кандидатуру на драфт этого года. Он попал в список 42-х иностранцев, заявившихся на межсезонное мероприятие.
Ковляр попал в категорию early-entrance. Относительно защитника нет возрастных ограничений, но в случае необходимости он сможет отозвать свою заявку до 31 мая. Сам драфт НБА-2023, на котором выберут 60 новичков, запланирован на 22 июня.
Нынешний сезон Ковляр провел в составе "Калева". Украинец выступал в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, эстонской Мейстрилиге, Кубке Европы ФИБА и Европейской северной басктебольной лиге. Средние цифры в ЛЕБЛ – 13 очков, 3 подбора и 4.1 передачи за 23 минуты на паркете.
Ковляр является воспитанником южненского "Химика". Также защищал цвета эстонского "Тарту". Зимой защитник дебютировал в составе сборной Украины, сыграв в поединках отбора к ЧМ-2023 против Италии и Нидерландов.
К слову, накануне "Прометей" потерпел поражение от "Тюрк Телекома" в полуфинале Еврокубка.
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