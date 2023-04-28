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Звезда "Бостона" оформил сумасшедший данк на подборе: момент дня в НБА

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Атланта, Пятница 28 апреля 2023 11:33
Звезда "Бостона" оформил сумасшедший данк на подборе: момент дня в НБА Фото: Джейсон Тейтум в отличной форме на старте плей-офф (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

25-летний американец больше всего запомнился эпизодом на исходе финальной четверти против "Атланты". Хорфорд решил бросить из-за дуги под острым углом, но мяч выскочил из корзины. Впрочем, Тейтум быстро сориентировался и в полете эффектно набрал 2 пункта сверху.

В конце концов "Бостон" одержал выездную победу (128:120). Успех в Джорджии позволил пробиться в следующий раунд плей-офф. Там соперником "Селтикс" станет "Филадельфия", ранее легко выбившая из борьбы "Бруклин".

Сам Тейтум стал вторым по результативности на площадке. Он набрал 30 очков, сделал 14 подборов и отдал 7 передач. В игре форвард провел около 40 минут.

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса, на студенческом выступал за Университет Дьюка. Выбран "Бостоном" под 3-м номером драфта НБА-2017.

Проводит в рядах "Селтикс" шестой сезон подряд. Четырехкратный участник Матча всех звезд и MVP выставочного поединка этого года. Со сборной США выиграл Олимпийские игры-2020.

Сотрудничает с брендами Jordan, Subway и Gatorade. Воспитывает 5-летнего сына Джейсона-младшего.

К слову, украинец Ковляр выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

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